В СГК пояснили, какие теплосети в Бийске переместят под землю в 2024 году

Энергетики вновь вернутся на территории дошкольных и школьных учреждений, чтобы перенести под землю теплосети, находящиеся на поверхности

Энергетики СГК рассказали, что в 2024 году вновь вернутся на территории школ и детских садов, чтобы перенести под землю теплосети, находящиеся на поверхности. Делается это в целях обеспечения безопасности детей вблизи теплосетевых коммуникаций.

Так, в следующем году квартальные сети общей протяженностью 480 метров переместятся под землю в границах следующих объектов:

детсад в поселке Сорокино (ул. Станционная),

школа №21 (пер. Моторный),

школа №12 (ул. Советская),

школа №25 (ул. Горно-Алтайская).

Основной объем работ будет проводиться с применением временных трубопроводов без прекращения подачи ресурса потребителям.

Энергетики отметили, что программа по переносу теплосетей наружного исполнения под землю реализуется бийским теплосетевым подразделением СГК с 2020 года и рассчитана на 6 лет. За последние 4 года бийские энергетики освободили от наружных сетей общей протяженностью 3,1 км территории 18 социальных объектов Бийска, сообщили в СГК.

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