Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В СГК пояснили, какие теплосети в Бийске переместят под землю в 2024 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В СГК пояснили, какие теплосети в Бийске переместят под землю в 2024 году

Энергетики вновь вернутся на территории дошкольных и школьных учреждений, чтобы перенести под землю теплосети, находящиеся на поверхности

Энергетики СГК рассказали, что в 2024 году вновь вернутся на территории школ и детских садов, чтобы перенести под землю теплосети, находящиеся на поверхности. Делается это в целях обеспечения безопасности детей вблизи теплосетевых коммуникаций.

Так, в следующем году квартальные сети общей протяженностью 480 метров переместятся под землю в границах следующих объектов:

  • детсад в поселке Сорокино (ул. Станционная),
  • школа №21 (пер. Моторный),
  • школа №12 (ул. Советская),
  • школа №25 (ул. Горно-Алтайская).

Основной объем работ будет проводиться с применением временных трубопроводов без прекращения подачи ресурса потребителям.

Энергетики отметили, что программа по переносу теплосетей наружного исполнения под землю реализуется бийским теплосетевым подразделением СГК с 2020 года и рассчитана на 6 лет. За последние 4 года бийские энергетики освободили от наружных сетей общей протяженностью 3,1 км территории 18 социальных объектов Бийска, сообщили в СГК.

точная погода , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix