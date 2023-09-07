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В СГК рассказали, когда в Барнауле может стартовать отопительный сезон

ГОРНЯК2201 mins

Решение остается за мэрией краевой столицы

Фото: unsplash.com

Столбики термометров в Алтайском крае с каждым днем опускаются все ниже, а в домах становится все холоднее. На этом фоне у горожан все чаще возникает вопрос – когда же батареи станут горячими? 

Как сообщает “КП”, в пресс-службе Сибирской генерирующей компании отметили, что решение о старте сезона принимает администрация Барнаула. Точной даты начала отопительного сезона пока нет. Ежегодно он стартует примерно в середине сентября. Например, в прошлом году это было 22 сентября.

Необходимость подачи отопления будет зависеть от погоды. Согласно действующим законам, подавать тепло нужно тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла.

Отметим, что, несмотря на обещанные в эти выходные заморозки, дневные температуры воздуха будут не ниже +12 градусов. По этой причине ждать подачи отопления на следующей неделе, скорее всего, не стоит.

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