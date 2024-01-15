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В СГК сообщили, какие участки теплосетей отремонтируют в Бийске в 2024 году

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В СГК сообщили, какие участки теплосетей отремонтируют в Бийске в 2024 году

В общей сложности на 32 объектах заменят ветхие участки трубопроводов

В СГК сообщили, какие участки теплосетевой инфраструктуры Бийска отремонтируют в 2024 году.

Как указано в сообщении компании, объем ремонтной и инвестиционной программ на 2024 год сопоставим с показателями прошлого года: ветхие участки трубопроводов заменят на 32 объектах общей протяженностью 7,5 км.

Как и в предыдущие годы, упор сделают на трубопроводы большого (500-800 мм) и среднего (200-300 мм) диаметров с максимальным числом подключенных потребителей.

Наиболее масштабные работы произведут на ул. Разина, Обской, Турусова, в пер. Гастелло.

Кроме того, завершится замена магистрального участка теплосети по ул. Горно-Алтайской.

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Взято отсюда

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