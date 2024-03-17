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В Шипуновском районе прошли краевые соревнования по самбо

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В Шипуновском районе прошли краевые соревнования по самбо

16 марта на базе Шипуновской спортивной школы прошли краевые соревнования по самбо «Борцы за МИР» среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения.

Участие приняли спортсмены из Алейска, Заринска, Змеиногорска, Барнаула, Благовещенского и Шипуновского районов. Всего на ковре встретились 134 участника, среди девушек в 3 весовых категориях и в 10 среди юношей.

Все самбисты показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали волю к победе, товарищескую поддержку, дружественные отношения с противниками. Этот турнир стал одним из самых зрелищных событий спортивной весны Шипновского района.

Победителям и призёрам вручены медали, дипломы и ценные призы.

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Взято отсюда.

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