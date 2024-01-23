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В Шишковке пройдет вечер французской музыки: идем слушать Джо Дассена

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Знать французский совсем не обязательно, предупредили организаторы

В Шишковке пройдет вечер французской музыки: идем слушать Джо Дассена

Завтра, 24 января, в 18 часов в краевой библиотеке имени Шишкова в Барнауле пройдет вечер французской музыки. Вход свободный. Афишу опубликовали в паблике библиотеки во «ВКонтакте».

Вечер проведет Наталья Басенюк — опытный преподаватель и переводчик. Наталья разберет лирическую композицию Джо Дассена Salut.

— Знание французского необязательно, достаточно любить этот язык и музыку! — рассказали организаторы.

Это очередной этап проекта Шишковки «Живая песня». В нем музыкальные эксперты разбирают на ноты и слоги хиты со всего мира. Так, сезон 2023 года завершился трибьютом самым популярных песен на английском. Среди них песни The Beatles The Rolling Stones, Depeche Mode, Nirvana и других.

Взято Источник
23.01.2024

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