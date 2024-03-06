В «Шишковке» прозвучит волынка: зовем на квартирник!

11 марта в 18.00 в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова пройдет музыкальный квартирник, на котором прозвучат три разных волынки, дарбука, рик и джембе, скрипка, уд, кобоз и гитара.

Есть такой праздник — Международный день волынки, который чествует этот уникальный музыкальный инструмент 10 марта. В Барнауле живет человек, который увлечен игрой на волынке, собрал небольшую коллекцию этих инструментов и 11 марта готов поделиться своим искусством и своими знаниями о волынках – это Данил Барабанов. Ему помогут Дмитрий Спирин, Константин Боенко, Мария Долгополова и Сергей Усольцев, и вместе они – в разном составе – сыграют отличный набор композиций, в каждой из которых волынка раскроется по-своему. Узнаем много интересного о том, какие бывают волынки, чем они отличаются. Вы, возможно, удивитесь, но волынка – не исключительно шотландский инструмент. Она – неотъемлемая часть культуры многих стран Европы и Азии. Есть и русская волынка!

Волынку слышно за много километров. Но вам нужно идти не очень далеко – только до «Шишковки», где ждут гостей 12+. Ради такого события, открывающего новый культурный и музыкальный мир, можно отложить все дела! Внимание: после грандиозного квартирника 13 января, который многие назвали «стадионником», мы готовимся основательней: программа пройдет в самом большом зале библиотеки. Но гарантировать, что всем хватит кресел, мы не можем: событие бесплатное, билетов и бронирования мест нет.

Взято отсюда.

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