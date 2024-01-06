В «Шишковке» расскажут о фольклоре в истории, изобразительном искусстве и музыке

В ноябре в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова – восьмой сезон просветительского проекта «Энергия знаний». Публику ждут эксперты в области истории, музыки и изобразительных искусств, которые расскажут о том, какое место фольклор занимает в этих областях, где он прячется и как обретает новую жизнь в современности, а также о том, может ли фольклор служить науке.

Богатое фольклорное наследие России и других стран не оставляет равнодушными художников, музыкантов, литераторов и ученых разных эпох. Некогда порожденные народом, персонажи обретают новую жизнь, за которой мы следим на картинах и в музыкальных произведениях, в кино и, возможно, даже в учебниках по истории. «Шишковка» предлагает ближе познакомиться с фольклором и узнать, в чем его секрет: почему он вдохновляет, восхищает и удивляет, почему он так интересен и притягателен. Вот как спикеры проекта представляют свои лекции.

Сергей Усольцев, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ:

– Насколько историчны Тесей и Минотавр, Князь Владимир и Змей Горыныч, Троя и Семивратные Фивы? Интуиция подсказывает, что в этих сказках не все ложь. Есть ли способ просеять миф через хитрое методологическое сито и отделить вымысел от исторической действительности? Можно ли поставить фольклор на службу исторической науке в качестве источника, восполняющего скудость письменных документов древних эпох? Об этом мы поговорим.

Михаил Чурилов, искусствовед, член Союза художников, доцент Института гуманитарных наук АлтГУ:

– Казалось бы, тему фольклора в живописи полностью и навсегда закрыл Виктор Васнецов. Для молодого поколения в русской живописи уже не Репин, но Васнецов «наше все». Картину «Три богатыря» не просто помнят – знают наизусть их имена. Между тем, к фольклору обращались и собратья Васнецова по товариществу передвижников: тот же Илья Репин и Михаил Врубель. А на рубеже веков и Иван Билибин, в революционные 1910-е – менее очевидные бубнововалетовцы. В современном российском искусстве, обретающем идентичность, также нашлось место фольклору.

Александр Куликов: музыкант, певец, композитор, преподаватель музыки:

– Для начала мы перенесемся в дохристианскую Русь, чтобы понять, как жили наши предки, какое у них было мировоззрение, – и получить музыкальный код к пониманию музыки, в основу которой легли «фольклорные ноты». Поговорим о тех образах русского фольклора, которые вдохновляли русских композиторов и, конечно, послушаем эти произведения, – в том числе исполненные «живьем».

Вход на лекции свободный, ждем гостей 12+. Планируйте свое время, чтобы уделить часть субботы прекрасному и интересному – в «Шишковке»!

Итак, расписание:

11 ноября, 16.00 – «Фольклор в истории» Все ли сказки – только сказки? Реально ли существовал Змей Горыныч, как отделить вымысел от исторической действительности, можно ли поставить фольклор на службу исторической науки в качестве источника информации? Спикер: кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ Сергей Усольцев

18 ноября, 16.00 – «Фольклор в искусстве» Какое место занимает фольклор в живописи, почему художники разных эпох вновь и вновь открывают для себя сказки и легенды, что привносят представители разных течений в фольклор, как старые сказки обретают новую жизнь в современном искусстве? Спикер: искусствовед, член Союза художников, доцент Института гуманитарных наук АлтГУ Михаил Чурилов

25 ноября, 16.00 – «Фольклор в музыке» Как отражается русский фольклор в музыке, какие образы вдохновляли великих русских композиторов на создание новых произведений, а, порой, и целых музыкальных направлений? Спикер: музыкант, композитор, преподаватель музыки Александр Куликов

Взято отсюда.

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