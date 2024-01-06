Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В «Шишковке» расскажут о фольклоре в истории, изобразительном искусстве и музыке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В «Шишковке» расскажут о фольклоре в истории, изобразительном искусстве и музыке

В ноябре в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова – восьмой сезон просветительского проекта «Энергия знаний». Публику ждут эксперты в области истории, музыки и изобразительных искусств, которые расскажут о том, какое место фольклор занимает в этих областях, где он прячется и как обретает новую жизнь в современности, а также о том, может ли фольклор служить науке.

Богатое фольклорное наследие России и других стран не оставляет равнодушными художников, музыкантов, литераторов и ученых разных эпох. Некогда порожденные народом, персонажи обретают новую жизнь, за которой мы следим на картинах и в музыкальных произведениях, в кино и, возможно, даже в учебниках по истории. «Шишковка» предлагает ближе познакомиться с фольклором и узнать, в чем его секрет: почему он вдохновляет, восхищает и удивляет, почему он так интересен и притягателен. Вот как спикеры проекта представляют свои лекции.

Сергей Усольцев, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ:

– Насколько историчны Тесей и Минотавр, Князь Владимир и Змей Горыныч, Троя и Семивратные Фивы? Интуиция подсказывает, что в этих сказках не все ложь. Есть ли способ просеять миф через хитрое методологическое сито и отделить вымысел от исторической действительности? Можно ли поставить фольклор на службу исторической науке в качестве источника, восполняющего скудость письменных документов древних эпох? Об этом мы поговорим.

Михаил Чурилов, искусствовед, член Союза художников, доцент Института гуманитарных наук АлтГУ:

– Казалось бы, тему фольклора в живописи полностью и навсегда закрыл Виктор Васнецов. Для молодого поколения в русской живописи уже не Репин, но Васнецов «наше все». Картину «Три богатыря» не просто помнят – знают наизусть их имена. Между тем, к фольклору обращались и собратья Васнецова по товариществу передвижников: тот же Илья Репин и Михаил Врубель. А на рубеже веков и Иван Билибин, в революционные 1910-е – менее очевидные бубнововалетовцы. В современном российском искусстве, обретающем идентичность, также нашлось место фольклору.

Александр Куликов: музыкант, певец, композитор, преподаватель музыки:

– Для начала мы перенесемся в дохристианскую Русь, чтобы понять, как жили наши предки, какое у них было мировоззрение, – и получить музыкальный код к пониманию музыки, в основу которой легли «фольклорные ноты». Поговорим о тех образах русского фольклора, которые вдохновляли русских композиторов и, конечно, послушаем эти произведения, – в том числе исполненные «живьем».

Вход на лекции свободный, ждем гостей 12+. Планируйте свое время, чтобы уделить часть субботы прекрасному и интересному – в «Шишковке»!

Итак, расписание:

11 ноября, 16.00 – «Фольклор в истории» Все ли сказки – только сказки? Реально ли существовал Змей Горыныч, как отделить вымысел от исторической действительности, можно ли поставить фольклор на службу исторической науки в качестве источника информации? Спикер: кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений АлтГУ Сергей Усольцев

18 ноября, 16.00 – «Фольклор в искусстве» Какое место занимает фольклор в живописи, почему художники разных эпох вновь и вновь открывают для себя сказки и легенды, что привносят представители разных течений в фольклор, как старые сказки обретают новую жизнь в современном искусстве? Спикер: искусствовед, член Союза художников, доцент Института гуманитарных наук АлтГУ Михаил Чурилов

25 ноября, 16.00 – «Фольклор в музыке» Как отражается русский фольклор в музыке, какие образы вдохновляли великих русских композиторов на создание новых произведений, а, порой, и целых музыкальных направлений? Спикер: музыкант, композитор, преподаватель музыки Александр Куликов  

Взято отсюда.

новости алтай края , новости алтая и алтайского края сегодня ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Табун лошадей пытались незаконно провезти через Алтайский край

06.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

06.01.2024

 Новости Алтай

Что делать, если отравились в ресторане

06.01.2024

 Новости Алтай

Жители Барнаула стащи чаще замечать белок

06.01.2024

 Новости Алтай

Школьники приняли участие в геолого-краеведческой смене «Геология. Ледниковый период»

06.01.2024

 Новости Алтай

В «Шишковке» расскажут о фольклоре в истории, изобразительном искусстве и музыке

06.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на Рождество пройдут ралли-трофи

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Республики Алтай открыл огонь из-за того, что ему мешали спать

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Каменского района украл у знакомого цифровую телевизионную приставку

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix