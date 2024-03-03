В школах Барнаула появится новый предмет

Прошедшие курс ОБЗР будут иметь базовые знания, которые позволят им лучше адаптироваться в рядах защитников Родины

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле обсудили, какими будут новые уроки ОБЖ, которые с нового учебного года будет называться “Основы безопасности и защиты Родины”. Как сообщает пресс-центр мэрии, зампред комитета по образованию Наталья Михальчук, задача предмета – воспитание патриотизма, обучение школьников навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях.

По ее словам, прошедшие курс ОБЗР будут иметь базовые знания, которые позволят им лучше адаптироваться в рядах защитников Родины.

Новый предмет введут с 8 по 11 класс в 88 барнаульских школах. Он охватит почти 26 тысяч учеников. Кабинеты для занятий ОБЗР планируют оснастить необходимым оборудованием.

город Горняк



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