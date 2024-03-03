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Напомним, Госдума приняла поправки в закон “Об образовании в РФ”, которые касаются переименования и изменения содержания уроков ОБЖ

В школах Барнаула с 1 сентября появится новый предмет “Основы безопасности и защиты Родины”. Об этом сообщила замглавы администрации города Оксана Финк в ходе совместного заседания Общественной палаты города Барнаула VI созыва и Совета женщин при главе города Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.

Зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук отметила, что “целью будущих уроков по основам безопасности и защите Родины является воспитание патриотизма, обучение школьников навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях”.

“Также выпускники, прошедшие курс ОБЗР, смогут влиться в ряды защитников Родины, уже имея базовые знания, что поможет им быстрее адаптироваться к службе и успешнее выполнять служебные задачи“, – пояснила она.

Изучать новый предмет будут 25 750 учащихся с 8 по 11 класс в 88 школах Барнаула. Однако для введения нового предмета “ОБЗР” необходимы кадровые и материально-технические условия. В связи с этим с 2020 по 2023 год в школах оснастили 76 кабинетов “ОБЖ” на общую сумму 26 млн рублей.

Кроме того, педагоги проходят курсы переподготовки, а работу над новым учебником продолжает рабочая группа, сформированная минпросвещения России совместно с представителями минобороны и МЧС.

Взято отсюда.

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