реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В школах Барнаула с 1 сентября появится новый предмет

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В школах Барнаула с 1 сентября появится новый предмет

Фото: pixabay

Напомним, Госдума приняла поправки в закон “Об образовании в РФ”, которые касаются переименования и изменения содержания уроков ОБЖ

В школах Барнаула с 1 сентября появится новый предмет “Основы безопасности и защиты Родины”. Об этом сообщила замглавы администрации города Оксана Финк в ходе совместного заседания Общественной палаты города Барнаула VI созыва и Совета женщин при главе города Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.

Зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук отметила, что “целью будущих уроков по основам безопасности и защите Родины является воспитание патриотизма, обучение школьников навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях”.

Также выпускники, прошедшие курс ОБЗР, смогут влиться в ряды защитников Родины, уже имея базовые знания, что поможет им быстрее адаптироваться к службе и успешнее выполнять служебные задачи“, – пояснила она.

Изучать новый предмет будут 25 750 учащихся с 8 по 11 класс в 88 школах Барнаула. Однако для введения нового предмета “ОБЗР” необходимы кадровые и материально-технические условия. В связи с этим с 2020 по 2023 год в школах оснастили 76 кабинетов “ОБЖ” на общую сумму 26 млн рублей.

Кроме того, педагоги проходят курсы переподготовки, а работу над новым учебником продолжает рабочая группа, сформированная минпросвещения России совместно с представителями минобороны и МЧС.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости алтай лента новостей ,

горняк22 телеграм
Диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда

Диетолог рассказал о самых безвредных вариантах фастфуда

По версии диетолога, самый безвредный фастфуд — шаурма и пицца,…

Узнать больше
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле показали возможное преображение двух зданий…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp