Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В школах Горно-Алтайска из-за заболеваемости ОРВИ и коклюшем продлили каникулы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В школах Горно-Алтайска из-за заболеваемости ОРВИ и коклюшем продлили каникулы

Период каникул увеличили по рекомендации Роспотребнадзора и управления образования Горно-Алтайска

В школах Горно-Алтайска продлили каникулы из-за высоких показателей заболеваемости ОРВИ и коклюшем, сообщает “Толк” со ссылкой на сообщение мэрии города.

Так, в ряде школ (№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13) и Вечерней школе занятия начнутся с 10 января. Еще в двух учебных заведениях (в гимназии №3 и кадетской школе №4) к учебе приступят 15 января.

Ранее стало известно о заболеваемости учащихся одного из образовательных учреждений Горно-Алтайска коклюшем. По предварительным данным, несмотря на предписание Роспотребнадзора, руководство учреждения не отстранило непривитых учителей и учащихся, а также тех, у кого нет информации о вакцинации.

яндекс погода , погода в санкт петербурге ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле перекроют улицу и отключат холодную воду в домах: адреса

10.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские власти повысили взносы на капремонт

10.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

10.01.2024

 Новости Алтай

Врачи говорят о тридемии из-за гриппа, ковида и ОРВИ: что это и чем она опасна

10.01.2024

 Новости Алтай

«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

10.01.2024

 Новости Алтай

«Мы находимся под угрозой». Что такое «подольский синдром» и почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране

10.01.2024

 Новости Алтай

Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

10.01.2024

 Новости Алтай

Лондон Андрея Сычева. Как живет солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix