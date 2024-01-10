В школах Горно-Алтайска из-за заболеваемости ОРВИ и коклюшем продлили каникулы

Период каникул увеличили по рекомендации Роспотребнадзора и управления образования Горно-Алтайска

В школах Горно-Алтайска продлили каникулы из-за высоких показателей заболеваемости ОРВИ и коклюшем, сообщает “Толк” со ссылкой на сообщение мэрии города.

Так, в ряде школ (№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13) и Вечерней школе занятия начнутся с 10 января. Еще в двух учебных заведениях (в гимназии №3 и кадетской школе №4) к учебе приступят 15 января.

Ранее стало известно о заболеваемости учащихся одного из образовательных учреждений Горно-Алтайска коклюшем. По предварительным данным, несмотря на предписание Роспотребнадзора, руководство учреждения не отстранило непривитых учителей и учащихся, а также тех, у кого нет информации о вакцинации.

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Взято отсюда