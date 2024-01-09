Школа. Парты Фото: pixabay

Период каникул увеличили по рекомендации Роспотребнадзора и управления образования Горно-Алтайска для снижения заболеваемости

В школах Горно-Алтайска решили продлить каникулы из-за высоких показателей заболеваемости ОРВИ и коклюшем, сообщила мэрия.

В школах №1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и Вечерней школе занятия начнутся с 10 января. В гимназии №3 и кадетской школе №4 к учебе приступят с 15 января.

Ранее сообщалось, что более 25 учеников гимназии №3 Горно-Алтайска заболели коклюшем. Предварительно установлено, что руководство учреждения не исполнило предписания Роспотребнадзора: не отстранило непривитых учащихся и учителей, а также тех, у кого нет информации о вакцинации.

Взято отсюда