В штабе общественной поддержки жителей Алтайского края знакомят с национальными традициями

Реализация всероссийского проекта «Малая Родина» стартовала в штабе общественной поддержки Алтайского края.

Он направлен на сохранение национальных традиций и ценностей. Первыми участниками проекта стали педагоги и воспитанники детской школы искусств «Традиция», образцовый детский коллектив «Звонница», ученики барнаульской школы №1 и семьи участников специальной военной операции.

Взрослые и дети ближе познакомились с русским народным творчеством.

Фото: пресс-служба ЕР

Преподаватель детской школы искусств Олеся Гулам провела мастер-класс, посвященный росписи по дереву, а заместитель директора Роман Нетёса познакомил школьников с играми, в которые играли наши предки. Под русские народные песни в исполнении «Звонницы» дети и взрослые водили хоровод, а также собирали карту Алтайского края из деревянных пазлов.

«Штаб общественной поддержки предоставил нам отличную возможность познакомить школьников с национальными традициями. Дети проявили большой интерес к росписи по дереву, с удовольствием играли в подвижные игры. Думаю, мы еще не раз воспользуемся этой площадкой», — сказала Олеся Гулам.

Ученик барнаульской школы №1 Тимофей Навроцкий признался, что много времени проводит «в телефоне», но водить хороводы ему тоже очень понравилось.

Впечатлениями от встречи поделились и жены участников СВО, которых пригласила в штаб общественной поддержки координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристина Юстус.

«Атмосфера в штабе дружелюбная, помещение новое, здесь приятно находиться. Важно, что уделяется внимание детям, это очень приятно. Моя дочь посещает художественную школу, на мастер-классе она рисовала орнаменты, это ее очень увлекает. Ребенок счастлив!», — сказала супруга участника СВО Марина Пузанова.

Следующие встречи в рамках проекта «Малая Родина» будут посвящены традициям разных народов, населяющих нашу страну, рассказал руководитель Штаба общественной поддержки Алтайского края Андрей Осипов.

«Россия – многонациональная страна. Десятки народностей проживают в Алтайском крае. Мы хотим познакомить с их культурой, кухней, бытом и традициями как можно больше людей. Думаю, что реализация проекта «Малая Родина» станет одним из значимых направлений деятельности штаба общественной поддержки», — заключил Андрей Осипов.

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