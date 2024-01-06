Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В штабе Владимира Путина начали массово проверять подписи, собранные в его поддержку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Подписные листы в пользу действующего президента направили уже больше половины российских регионов

В штабе Владимира Путина начали массово проверять подписи, собранные в его поддержку

Фото: ТАСС

Волонтеры, которые работают в избирательном штабе Владимира Путина, начали массовую проверку подписей, на данный момент уже собранных в его поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Виктора Блажеева, уполномоченного группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение действующего президента.

Проверка всех подписей – обязательная предвыборная процедура. И работа в штабе Путина уже “кипит”, сообщил ректор Московского государственного юридического университета Блажеев.

“У нас в активную фазу вступила работа в штабе. Сейчас начинают поступать подписные листы. 45 регионов уже направили часть подписных листов. Вы видите, как здесь кипит работа в штабе, потому что нам нужно организовать проверку этих подписных листов. Волонтеры работают, которые внимательно все анализируют”, – передает его слова ТАСС. По данным информагентства, 6 января в штаб Владимира Путина доставили подписные листы из 25 субъектов, в числе которых есть и новые регионы РФ. До этого волонтеры уже получали подписные листы из 20 регионов, в числе которых были Москва и Подмосковье.

Сбор подписей начался 23 декабря. По действующему законодательству самовыдвиженец должен собрать 300 тысяч подписей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи. Подписи нужно собрать и сдать в ЦИК до 31 января.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. 

Ранее стало известно, кто из жителей Алтайского края станет доверенным лицом Владимира Путина. В списке, с которым можно ознакомиться здесь, четыре фамилии.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В барнаульский храм доставили чудотворную икону императора Николая

06.01.2024

 Интересное

Три автомобиля попали в ДТП на Змеиногорском тракте около Барнаула

06.01.2024

 Интересное

Житель Камня-на-Оби накануне праздников разжился приставкой из дома знакомого

06.01.2024

 Интересное

В центре Барнаула легковушка врезалась в столб после ДТП с такси

06.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в новогодние выходные выросло число ожогов у детей

06.01.2024

Thumbnail
Интересное

В алтайском селе пламя охватило двухквартирный дом

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле вечером загорелся гараж на улице Анатолия

06.01.2024

 Интересное

Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей из-за вечеринки Ивлеевой

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix