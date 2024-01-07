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В Сибири 19-летний юноша требует расследовать загадочную гибель матери

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В Сибири 19-летний юноша требует расследовать загадочную гибель матери

С момента гибели прошло уже больше двух лет

В Новосибирске 19-летний юноша Василий Мишенин требует, чтобы следственные органы возобновили расследование убийства его матери, 37-летней Татьяны Мишениной, с момента гибели которой прошло уже более двух лет. Его историю рассказала “КП-Новосибирск”.

В 2021 году многодетная Татьяна в одиночку воспитывала троих детей (двоих сыновей 17 и 9 лет и 13-летнюю дочь) и работала на птицефабрике. По словам Василия, в то время он уже был в училище в другом селе, а с Татьяной оставались брат и сестра. В ночь на 2 октября женщина пошла гулять с собакой, но домой так и не вернулась.

Вскоре тело Татьяны обнаружили у местного кладбища: с одной стороны дороги лежала она, а с другой стороны – мертвая собака. Женщину ударили по голове чем-то тяжелым, вроде топора.

Василий предполагает, что маму могли убить из ревности: незадолго до своей гибели она потанцевала и сфотографировалась в кафе с мужчиной, у которого очень ревнивая жена. 

Сейчас, по словам юноши, расследование дела приостановили, так как нет подозреваемых. Он готовит жалобу главе Следственного комитета, чтобы добиться возобновления расследования.

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Взято отсюда

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