В Сибири Дед Мороз угнал машину, чтобы поехать на ней дарить людям праздник

Воплотить новогодний план в жизнь мужчине помешал сугроб

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, который в костюме Деда Мороза угнал автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МВД России по Иркутской области. Как пояснил правоохранителям сам задержанный, машина ему понадобилась, чтобы поехать поздравлять жителей своего города.

Инцидент произошел в Нижнеудинске. 2 января в местное отделение полиции обратился хозяин автомобиля ВАЗ.

По его словам, возле одного из магазинов он увидел парня в наряде Деда Мороза. Мужчина сам предложил “волшебнику” сесть в его авто и вместе поехать поздравлять местных жителей.

По дороге водитель остановился и отлучился в магазин, оставив Дедушку Мороза одного в машине. Но по возвращении мужчина обнаружил лишь пустую стоянку.

Полицейские обнаружили угнанный ВАЗ уже через полчаса. А вот Деда Мороза, которого внутри не оказалось, вычислили по камерам наблюдения. Уже через несколько часов правоохранители нагрянули к нему домой.

“По горячим следам молодой человек задержан полицейскими. Им оказался 25-летний местный житель, он пояснил правоохранителям, что решил не дожидаться возвращения собственника транспортного средства и самостоятельно продолжить поздравления жителей города Нижнеудинска. Однако по пути следования не справился с управлением и совершил наезд на сугроб, после чего оставил автомобиль и пошел домой”, – говорится в сообщении ГУ МВД по Иркутской области. В отношении угонщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”.

город Горняк



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