В Сибири две девочки разбились на плюшке, катаясь с горы возле завода

Одна лежит в реанимации, а вторая – в травматологии

Девочки на горе / Фото: “КП-Новосибирск” со ссылкой на очевидцев

В Новосибирской области школьницы 14 и 15 лет разбились, катаясь на плюшке с горы, пишет “КП-Новосибирск”. Инцидент произошел 2 марта в Искитиме.

“Эта гора находится на территории завода. Там все катаются. Есть определенный маршрут без деревьев и вот по нему ездить безопасно. Девочки приехали на гору с бабушками”, – рассказали местные жители.

Сначала девочки катались по уже накатанному спуску. А потом, судя по всему, решили разведать другой маршрут, где начинается лес. В итоге подростки на всей скорости влетели в дерево.

“Одна девочка лежит в реанимации, вторая – в травматологии. У одной из них сломано бедро и таз”, – сообщил источник издания.

В региональной прокуратуре начали проверку с целью выяснить, какие меры принимала администрация Искитимского района по несанкционированной горке.

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