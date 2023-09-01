В Сибири две сестры-близняшки одновременно покончили жизнь самоубийством

Их тела нашел муж одной из девушек вечером 31 августа — они лежали в разных комнатах

Фото: unsplash.com

В Омске две 31-летние сестры-близняшки одновременно покончили жизнь самоубийством. Как сообщает Telegram-канал Baza, их тела нашел муж одной из девушек вечером 31 августа.

Незадолго до этого мужчине пришло прощальное СМС-сообщение от супруги. Последнее время девушка постоянно была в тревожном состоянии и боялась выходить на улицу. Ее сестра тоже попрощалась со своим мужем перед смертью.

Тела девушек нашли в шкафах в разных комнатах. Обе сестры наблюдались у психиатра — одной поставили биполярное расстройство, у второй выявили депрессивный эпизод средней степени тяжести.

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