16.10.2023

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В Сибири обещают аномальное тепло в ближайшие дни

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: ru.freepik.com

На следующей неделе сразу несколько регионов России накроет аномально теплая погода. Местами воздух прогреется до +18 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Сибири 17-18 октября будет на 7-8 градусов выше нормы – столбики термометров покажут около +13…+16 градусов, сообщает ТАСС .

Такая погода сохранится в Новосибирской, Омской, Томской областях.

Кроме того, бабье лето ожидается в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе (+14…+18 градусов). На Урале тоже будет супертепло.

Аномальное тепло в ближайшие дни распространится и на Якутию, где воздух будет прогреваться до +5…+7 градусов. В Бурятии и на юге Забайкалья тоже будет необычно тепло – прогнозируется до +11…+16 градусов.

Горняк22

Взято отсюда

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