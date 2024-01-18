Отец семейства не рассчитал безопасное количество соли для домашней колбасы. Этот же фарш использовали для приготовления котлет, которыми отравился ребенок

Отравившийся котлетой трехлетний мальчик из Красноярского края умер из-за добавленной в нее нитритной соли. Ее содержание в домашнем блюде превысило норму более чем в сто раз, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

Напомним, вечером 31 октября 2023 года отец семейства вместе с супругой решили приготовить колбасу. Мужчина добавил нитритную соль, чтобы сохранить цвет мяса и продлить срок годности. На следующий день супруга приготовила из остатков фарша котлеты, накормив одной из них маленького сына. Ребенок умер от острого отравления нитритами.

Возбуждено уголовное дело в отношении отца. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске местные жители пожаловались на отравление роллами из одной службы доставки. У одной из девушек, которая заказывала там роллы, диагностировали острый энтероколит средней степени тяжести. Проводится проверка.

Взято отсюда