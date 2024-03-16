В Сибири пенсионерка забыла в кондитерской почти полтора миллиона рублей

В Томске пенсионерка забыла пакет с крупной денежной суммой в кондитерском магазине

В Томске 65-летняя женщина оставила в одном из кондитерских магазинов пакет с деньгами на сумму 1,4 млн руб. Пенсионерке потерянную кругленькую сумму вернули, сообщает РИА Новости.

Правоохранители пояснили, что в местное отделение полиции обратилась местная жительница. Она обнаружила в одном из кондитерских магазинов пакет с крупной денежной суммой.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции без труда установили личность владелицы пакета с наличными.

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