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В Сибири пятиклассник издевался над 90-летней бабушкой и снимал это на видео

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В Сибири пятиклассник издевался над 90-летней бабушкой и снимал это на видео

Пенсионерка. Бабушка Фото: pixabay.com

В соцсетях кадры с издевательствами над пожилой женщиной появились благодаря одному из друзей школьника. На них обратила внимание полиция

В Красноярском крае 11-летний внук издевался над своей 90-летней бабушкой. Все это он записывал на видео и отправлял друзьям, сообщает “КП-Красноярск”.

В Telegram-каналах появилось видео, как мальчик толкает бабушку и показывает ей неприличные жесты. Пожилая женщина просит выйти его из комнаты, однако тот продолжает снимать все на камеру. При этом на бабушке видны синяки и ссадины на лице. Сама она на видео говорит, что ее бьет и внук, и ее дочь.

В соцсетях кадры, которые были сняты в начале февраля в селе Большой Сереж, появились благодаря одному из друзей школьника. Они распространились по местным группам, после чего правоохранители обратили внимание на происходящее. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 14-летнего подростка арестовали за вымогательство денег у 82-летней пенсионерки. Два подростка проникли в дом к бабушке, снимая издевательства на видео. Они требовали сказать, где женщина хранит кошелек.

Взято отсюда

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