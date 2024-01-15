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В Сибири подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб

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Горка, с которой спускались мальчики, была несанкционированная. По словам местных жителей, дети часто приходили на опасный склон, чтобы покататься

В Красноярске 14-летний подросток умер, сорвавшись с обрыва при спуске на тюбинге с горы. Он упал с высоты 15 метров, сообщает СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

По данным следствия, подросток и его 13-летний друг пришли кататься на склон горы возле дома по проспекту Ульяновский. Как говорят местные жители, это было популярным среди подростков местом для катания.

“Да там накатано, уже лед, уже не один день и не одну неделю. Да каждый день [здесь дети катались]. Они там вот все останавливались, а дальше обрыв. А один не остановился и туда улетел”, – рассказал NGS24.ru один из жителей города.

Подросток умер до приезда скорой помощи от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Бийске девочка пострадала после катания на горке. Она ударилась о дерево, спустившись с возвышенности в котлован. Ребенка доставили в больницу с травмой головы.

Взято отсюда

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