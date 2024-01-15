реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Сибири погиб подросток, сорвавшийся на тюбинге с 15-метрового обрыва

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Сибири погиб подросток, сорвавшийся на тюбинге с 15-метрового обрыва

Смертельная горка, с которой катался несовершеннолетний, была несанкционированной

В Красноярске 14-летний подросток погиб во время катаний на тюбинге с горы, которая оказалась несанкционированной. Мальчик упал с 15-метрового обрыва, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, подросток со своим 13-летним другом пришли покататься на склон горы возле дома. Местные жители сообщают, что этот спуск очень популярен среди молодежи. 

По словам горожан, склон покрыт льдом уже давно. Каждый день дети катались с него, все останавливались перед обрывом, однако один не смог и улетел вниз. 

Мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “причинение смерти по неосторожности”. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

погода в области , погода дня гисметео ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вячеслав Франк проверил готовность пункта временного размещения, развернутого в связи с ситуацией на доме по улице Партизанской, 70б

16.01.2024

 Новости Алтай

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

16.01.2024

 Образование

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле последствия осеннего урагана будут устранять до весны

15.01.2024

 Новости Алтай

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

15.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнаульской школе завелись тараканы: Роспотребнадзор попросил директора объяснить, откуда они

15.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске неизвестные сожгли «Тойоту» депутата гордумы: возбуждено уголовное дело

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске