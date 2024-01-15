В Сибири погиб подросток, сорвавшийся на тюбинге с 15-метрового обрыва

Смертельная горка, с которой катался несовершеннолетний, была несанкционированной

В Красноярске 14-летний подросток погиб во время катаний на тюбинге с горы, которая оказалась несанкционированной. Мальчик упал с 15-метрового обрыва, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, подросток со своим 13-летним другом пришли покататься на склон горы возле дома. Местные жители сообщают, что этот спуск очень популярен среди молодежи.

По словам горожан, склон покрыт льдом уже давно. Каждый день дети катались с него, все останавливались перед обрывом, однако один не смог и улетел вниз.

Мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “причинение смерти по неосторожности”. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Взято отсюда