Предварительно установлено, что рабочий разбирал заброшенное здание, которое находится в частной собственности другого человека. Мужчина скончался на месте происшествия

В Канске Красноярского края 42-летнего рабочего насмерть придавило бетонной стеной. Он разбирал заброшенное здание на экскаваторе, сообщает региональный Следком.

Трагедия произошла 10 марта. Предварительно установлено, что здание находилось в частной собственности другого человека. Рабочий погиб на месте происшествия. Организована процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что 10 января на одном из заводов в Барнауле погиб 30-летний рабочий. Часть детали от станка попала в голову слесарю-ремонтнику, он скончался на месте происшествия.

Взято отсюда