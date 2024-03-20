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В Сибири рецидивиста, который убил отца двоих детей, отправили в колонию

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В Сибири рецидивиста, который убил отца двоих детей, отправили в колонию

Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима

Новосибирский районный суд огласил приговор жителю деревни Издревая Сергею Олейнику, обвиненному в убийстве односельчанина, сообщает “КП-Новосибирск”.

Напомним, в июне 2021 года родные Андрея Тырышкина забили тревогу о том, что мужчина пропал. Родная сестра мужчины несколько недель искала его вместе с волонтерами и полицией. Спустя два месяца стало известно, что сельчанин стал жертвой преступления – его тело нашли возле местного кладбища. В расправе обвинили рецидивиста Сергея Олейника, который уже отсидел срок за убийство пенсионерки и освободился в 2019 году.

Вину в гибели Андрея Тырышкина Олейник отрицал, а в последнем слове попросил его оправдать:

“У меня не было умысла на убийство Тырышкина, иначе зачем бы мне понадобились холостые патроны для обреза ружья? Единственное, в чем я виноват, это в том, что не сообщил в полицию об обнаружении Тырышкина. После выстрелов в воздух холостыми патронами он упал на колени, упершись локтями на землю. А я уехал, и в тот момент он был еще жив. Вернувшись через некоторое время, я обнаружил его лежащим лицом вниз, крови на лице и теле не было. Я закопал его на глубину 30 см, это была моя большая ошибка. Ваша честь, прошу меня оправдать по ч.1 ст.105. Убийство Тырышкина я не совершал. Когда в 2019 году освободился из колонии, встал на пусть исправления, создал семью, вел личное подсобное хозяйство, занимался строительством дома”.

В результате суд признал Олейника виновным в умышленном убийстве и приговорил к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима. Кроме того мужчину обязали выплатить сестре погибшего три млн руб. в счет компенсации морального ущерба.

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Взято отсюда

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