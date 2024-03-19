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В Сибири рецидивиста отправили в особую колонию за убийство отца двоих детей

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В последнем слове мужчина просил его оправдать

В Сибири рецидивиста отправили в особую колонию за убийство отца двоих детей

Андрей Тырышкин (слева) и Сергей Олейник (справа) / Фото: “КП-Новосибирск”

В Новосибирской области вынесли приговор жителю деревни Издревая Сергею Олейнику, обвиненному в убийстве односельчанина Андрея Тырышкина, сообщает “КП-Новосибирск”.

Напомним, Тырышкин пропал в июне 2021 года, его тело нашли спустя два месяца возле местного кладбища. В расправе обвинили рецидивиста Олейника, который отсидел срок за убийство пенсионерки и освободился в 2019 году.

До этого между мужчинами возник скандал из-за требований вернуть долг. Тырышкин приехал к дому Олейника и потребовал от его жены 30 тысяч рублей. Спустя несколько часов подвыпивший Олейник вооружился обрезом и с товарищами пришел к Тырышкину, которого избили на улице. После Тырышкина посадили в машину и увезли в лес. 

Как рассказал свидетель, Олейник с Тырышкиным отошли из машины и, уже пропав из видимости, начали ругаться, а потом дуплетом были выстрелы. Олейник выкопал яму, чтобы положить туда оппонента. Когда тело нашли правоохранители, оно было без головы.

Накануне состоялся суд. В последнем слове Олейник просил его оправдать.

“У меня не было умысла на убийство Тырышкина, иначе зачем бы мне понадобились холостые патроны для обреза ружья? Единственное, в чем я виноват, это в том, что не сообщил в полицию об обнаружении Тырышкина. После выстрелов в воздух холостыми патронами он упал на колени, упершись локтями на землю. А я уехал, и в тот момент он был еще жив. Вернувшись через некоторое время, я обнаружил его лежащим лицом вниз, крови на лице и теле не было. Я закопал его на глубину 30 см, это была моя большая ошибка. Ваша честь, прошу меня оправдать”, – сказал Олейник.

Он также заявил, что в 2019 году освободился из колонии, встал на пусть исправления, создал семью, вел личное подсобное хозяйство и занимался строительством дома.

Судья признал Олейника виновным в умышленном убийстве и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также суд обязал его выплатить сестре погибшего 3 млн рублей в счет компенсации морального ущерба.

горняк

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