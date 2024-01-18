В Сибири вдовца обвинили в издевательствах над восемью детьми

Мужчина поругал детей, когда они начали таскать еду с новогоднего стола, и теперь семью проверяют органы опеки

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области многодетную семью, живущую в деревне, после смерти матери проверяют органы опеки, пишет “КП-Новосибирск”.

33-летнего вдовца обвинили в том, что он избивает всех восьмерых детей – пятерых сыновей и трех дочерей – и “орет на них”. Самому младшему ребенку три года.

“Жена умерла полгода назад: произошел несчастный случай. Когда супруга была жива, я работал: заготавливал дерево на дрова, для досок и прочих изделий. После ее смерти мне пришлось уволиться”, – рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что отец он хоть и строгий, но никогда не обижает и ругает только за серьезные проступки. Такая ситуация произошла перед Новым годом, когда дети начали таскать еду с новогоднего стола.

“Я раз им сказал, что так нельзя, второй – не услышали. Вот и пришлось начать ругаться”, – пояснил сибиряк.

Как сообщили в местном сельсовете, семья у них на контроле: дети школьного возраста занятия не пропускают, выглядят опрятно, нареканий к отцу не было.

Тем не менее в дело уже вмешались органы опеки и приехали с проверкой.

“Я их не боюсь. Мне скрывать нечего”, – отметил вдовец.

Ранее в Новосибирске сотрудники ПДН изъяли троих детей из семьи после появления в соцсетях видео, на котором женщина дает “воспитательный подзатыльник” ребенку. Семья не была неблагополучной: все дети были одеты прилично и выглядели опрятно.

Горняк22



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