В Сибири врачи спасли новорожденного, собрав его сердце по частям

На третьи сутки жизни младенцу провели сложнейшую операцию по реконструкции сердца

Новосибирские врачи провели сложнейшую операцию и устранили у новорожденного порок, несовместимый с жизнью. Кардиохирурги восстановили строение сердца младенца, буквально собрав его по частям, сообщает пресс-служба медучреждения.

Еще на 23-й неделе беременности у плода выявили множественные патологии сердца. Консилиум ведущих врачей посоветовал женщине прервать беременность, однако семья не согласилась. Для родителей начался период чередующихся консультаций у ведущих детских кардиохирургов с надеждой на операцию.

Несколько центров отказали родителям в ее проведении по причине высокого риска неблагоприятного исхода. Однако все же нашлась клиника, врачи которой провели тщательное обследование, выявили все анатомические нюансы уникального порока сердца и пригласили женщину для родоразрешения.

Хирургам удалось за один раз провести сложнейшую операцию, которая должна была занять несколько лет, на третьи сутки жизни младенца: врачи воссоздали недостающие части сердца. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже находится дома с семьей.

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Взято отсюда