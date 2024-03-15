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В Сибири врачи спасли новорожденного, собрав его сердце по частям

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В Сибири врачи спасли новорожденного, собрав его сердце по частям

На третьи сутки жизни младенцу провели сложнейшую операцию по реконструкции сердца

Новосибирские врачи провели сложнейшую операцию и устранили у новорожденного порок, несовместимый с жизнью. Кардиохирурги восстановили строение сердца младенца, буквально собрав его по частям, сообщает пресс-служба медучреждения. 

Еще на 23-й неделе беременности у плода выявили множественные патологии сердца. Консилиум ведущих врачей посоветовал женщине прервать беременность, однако семья не согласилась. Для родителей начался период чередующихся консультаций у ведущих детских кардиохирургов с надеждой на операцию. 

Несколько центров отказали родителям в ее проведении по причине высокого риска неблагоприятного исхода. Однако все же нашлась клиника, врачи которой провели тщательное обследование, выявили все анатомические нюансы уникального порока сердца и пригласили женщину для родоразрешения.

Хирургам удалось за один раз провести сложнейшую операцию, которая должна была занять несколько лет, на третьи сутки жизни младенца: врачи воссоздали недостающие части сердца. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже находится дома с семьей.  

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Взято отсюда

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