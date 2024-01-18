В Сибири умер трехлетний ребенок, отравившись домашней котлетой

Трагедия произошла 1 ноября 2023 года

По версии следствия, в Красноярском крае семейная пара делала из фарша колбасу. Полностью натуральное мясо быстро портится. Чтобы сохранить его цвет и продлить срок годности, мужчина использовал нитритную соль, дозировка которой превысила допустимую норму в 100 раз, сообщает “КП-Красноярск” со ссылкой на Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

После домашних заготовок супруги приготовили из этого же фарша котлеты на сковороде. Однако такое мясо жарить нельзя, так как выделяются нитрозамины. Родители накормили котлетой своего трехлетнего ребенка, сами попробовали по кусочку.

После еды ребенку стало плохо, его доставили в ФАП, где он скончался. Это же мясо съел котенок – животное не выжило.

Отца ребенка обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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Взято отсюда