Сейсмограф. Землетрясение Фото: pixabay

Примерно одинаковые по силе землетрясения уже несколько раз происходили в окрестностях курортного города. Это связано с горными работами

В Кемеровской области недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш произошел толчок магнитудой 3,2. Землетрясение зафиксировали ночью 18 марта, сообщает “Интерфакс”.

Эпицентр находился примерно в 5 км к юго-востоку от центра города. Там интенсивность сотрясений составила 3,7 балла.

В окрестностях Шерегеша уже не первый раз происходят такие землетрясения. Они в основном связаны с интенсивными горными работами. Перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре.

Ранее сообщалось, что ночью 6 марта в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 2,3. Эпицентр находился северо-западнее от Барангола в Майминском районе.

Взято отсюда