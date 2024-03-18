реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Сибири землетрясение тряхнуло известный горнолыжный курорт

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Сибири землетрясение тряхнуло известный горнолыжный курорт

Сейсмограф. Землетрясение Фото: pixabay

Примерно одинаковые по силе землетрясения уже несколько раз происходили в окрестностях курортного города. Это связано с горными работами

В Кемеровской области недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш произошел толчок магнитудой 3,2. Землетрясение зафиксировали ночью 18 марта, сообщает “Интерфакс”.

Эпицентр находился примерно в 5 км к юго-востоку от центра города. Там интенсивность сотрясений составила 3,7 балла.

В окрестностях Шерегеша уже не первый раз происходят такие землетрясения. Они в основном связаны с интенсивными горными работами. Перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре.

Ранее сообщалось, что ночью 6 марта в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 2,3. Эпицентр находился северо-западнее от Барангола в Майминском районе.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Городская дорожная служба продолжает работу на дорогах и тротуарах. Сегодня,…

Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Дорожная служба проводит очистку дорог и тротуаров

Городская дорожная служба продолжает работу на дорогах и тротуарах. Сегодня,…

Экс-тренер Головина: авторитет у него в «Монако» точно есть, он основной игрок

Экс-тренер Головина: авторитет у него в «Монако» точно есть, он основной…

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника Александра Головина, отреагировал на тот факт,…

Кадыров о победе Путина: россияне могут быть уверены в счастливом будущем РФ

Кадыров о победе Путина: россияне могут быть уверены в счастливом будущем…

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp