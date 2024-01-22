Школа. Парты Фото: pixabay

Местные жители говорят, что учительница уже грубила детям во время работы в других школах. По факту произошедшего проводят проверку

В Братске Иркутской области в одной из школ произошел скандал: учитель пригрозила расправой ученику во время урока. Инцидент попал на видео, опубликованном в местном паблике “Узнай за Братск” в соцсети “ВКонтакте”.

“Ты мразь конченая! Сейчас Марья Сергеевна уйдет, я тебя задушу. Я эту мразь убью”, – кричит учительница.

Помимо нее в классе находился другой педагог, который, по словам очевидцев, является классным руководителем мальчика. Она прикрывала школьника до тех пор, пока ее коллега не ушла.

В публикации приводится рассказ якобы со слов мальчика, который стал жертвой гнева учительницы. По его словам, она не разрешила войти ему в класс и начала повышать голос, после чего школьник назвал ее “конченой” и ушел. После этого она якобы толкнула его и мальчик упал на парту.

Местные жители в комментариях утверждают, что учительницу математики увольняли из других школ и там она вела себя так же. По их словам, до этого случая она уже срывалась на учеников.

Позже директор школы выпустила приказ о проведении проверки, чтобы выяснить детали произошедшего. Прокуратура заинтересовалась инцидентом, при наличии оснований там пообещали принять меры, передает “КП-Иркутск”.

Ранее сообщалось, что в подмосковной школе в Деденево между матерью ученицы и педагогом произошла драка. Женщина вместе со старшей дочерью накинулись на учительницу в результате словесной перепалки.

Взято отсюда