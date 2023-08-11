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В Славгороде из-за нарушений закрыли работавший с 1999 года зоопарк

редактор01 mins
В Славгороде из-за нарушений закрыли работавший с 1999 года зоопарк

Об этом объявил владелец зоопарка Валерий Кульбида на своей странице во “Вконтакте”. Причина закрытия в нарушении требований по обращению и содержанию животных и создании угрозы безопасности посетителей. Использование животных в культурно-зрелищных целях суд признал незаконным, зоопарк работал без лицензии.

Животных у предпринимателя конфисковали. Их дальнейшей судьбой будет заниматься Росприроднадзор. В апреле зоопарку исполнилось 24 года.

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