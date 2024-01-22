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В Славгороде в конце прошлой недели произошла авария на теплотрассе

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В Славгороде в конце прошлой недели произошла авария на теплотрассе

Прорвало трубу, в результате 16-ть многоквартирных домов, 137 частных жилых домов и несколько социально значимых учреждений остались без тепла.

Источник фото: Катунь 24

В срочном порядке был проведен ремонт, и началось восстановление теплоснабжения.

«Через шесть часов после прекращения теплоснабжение было возобновлено, теплотрасса была отремонтирована», — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Тем не менее, в течение выходных органы власти получали сигналы от жителей города о проблемах с теплоснабжением.

Губернатор Виктор Томенко на сегодняшнем оперативном совещании правительства поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилёву продолжать держать ситуацию на личном контроле. И отчитываться об обстановке — ежедневно.

«Я так понимаю информация оттуда изнутри идет, что сами работники оценивают подготовку к зиме, как недостаточно качественную. По части запчастей, оборудования, посмотрите, что там делается, может нужно ресурс какой поднаростить, чтобы они спокойно уже прошли вторую половину отопительно-зимнего сезона», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Взято отсюда.

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