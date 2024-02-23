В Славгородском краеведческом музее появились виртуальные рассказчики

Современные технологии здесь появились после переоснащения в рамках нацпроекта «Культура».

Услышать историю развития Славгорода от лица Петра Столыпина и его современников теперь вполне реально. Посетители краеведческого музея сами могут выбрать тему выступления виртуальных рассказчиков, будь то строительство железной дороги или проведение телефонной связи. Такая голографическая инсталляция здесь появилась в конце прошлого года. Краеведческому музею и до ремонта было чем похвастаться: находится он в здании торговой конторы купца Селютина, а внутри – 25 тысяч экспонатов. В рамках нацпроекта «Культура» Славгород получил почти 5,5 млн. руб. на техническое оснащение. На входе установили путеводитель для людей с ОВЗ. Через пару шагов стена Ханса – огромное мультимедийное пространство, история города рассказана с самых истоков. В музее также обновили стенд, посвящённый Великой Отечественной войне, добавили мультимедийный проект, посвящённый ветерану Ивану Петровичу Пучкову, ушедшему на фронт из Славгорода. Здесь можно прослушать и письмо, которое он отправил родственникам. В этом году сотрудники музея проведут ремонт в отделе природы, затем в планах вновь вступить в нацпроект и создать новые экспозиции. Какие – специалисты пока держат в секрете, но уверяют, что в Славгороде ещё есть о чём рассказать.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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