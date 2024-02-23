реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Славгородском краеведческом музее появились виртуальные рассказчики

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Славгородском краеведческом музее появились виртуальные рассказчики

Современные технологии здесь появились после переоснащения в рамках нацпроекта «Культура».

Услышать историю развития Славгорода от лица Петра Столыпина и его современников теперь вполне реально. Посетители краеведческого музея сами могут выбрать тему выступления виртуальных рассказчиков, будь то строительство железной дороги или проведение телефонной связи. Такая голографическая инсталляция здесь появилась в конце прошлого года. Краеведческому музею и до ремонта было чем похвастаться: находится он в здании торговой конторы купца Селютина, а внутри – 25 тысяч экспонатов. В рамках нацпроекта «Культура» Славгород получил почти 5,5 млн. руб. на техническое оснащение. На входе установили путеводитель для людей с ОВЗ. Через пару шагов стена Ханса – огромное мультимедийное пространство, история города рассказана с самых истоков. В музее также обновили стенд, посвящённый Великой Отечественной войне, добавили мультимедийный проект, посвящённый ветерану Ивану Петровичу Пучкову, ушедшему на фронт из Славгорода. Здесь можно прослушать и письмо, которое он отправил родственникам. В этом году сотрудники музея проведут ремонт в отделе природы, затем в планах вновь вступить в нацпроект и создать новые экспозиции. Какие – специалисты пока держат в секрете, но уверяют, что в Славгороде ещё есть о чём рассказать.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости алтая видео ,

горняк22 телеграм
Женщина, съевшая 2,5 кило майонеза за три минуты, и еще 4 диких рекорда

Женщина, съевшая 2,5 кило майонеза за три минуты, и еще 4 диких рекорда

После этого текста, возможно, вы тоже раскроете в себе скрытый…

Узнать больше
Настя и ее хвост: как живет единственная «зимняя» русалка России

Настя и ее хвост: как живет единственная «зимняя» русалка России

И как ей удается зарабатывать на своем хобби 24 февраля…

Узнать больше
«Это не твоя дочь»: как рыжая ведьма из «Битвы экстрасенсов» воспитывает ребенка от суррогатной матери

«Это не твоя дочь»: как рыжая ведьма из «Битвы экстрасенсов» воспитывает ребенка от суррогатной матери

Из-за тяжелых болезней Николь Кузнецова не могла родить самостоятельно 24…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp