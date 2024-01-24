В Следкоме назвали недопустимым комментировать дело главы “Горэлектротранса”

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Уголовный процесс в отношении Николая Петряшина переходит в другую судебную инстанцию. При этом до сих пор неизвестно, за что руководитель барнаульского ГЭТ попал в поле зрения следственных органов

В управлении Следственного комитета по Алтайскому краю считают невозможным на данный момент комментировать обстоятельства уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя барнаульского МУП “Горэлектротранс” Николая Петряшина.

“Толк” направил запрос в региональный СУСК на предмет того, в чем именно обвиняют Петряшина. В краевом Следкоме нашей редакции ответили, что уголовное дело в отношении директора МУП “Горэлектротранс” Николая Петряшина было направлено в Индустриальный суд Барнаула 29 декабря 2023 года.

23 января, 10:33 Главу барнаульского Горэлектротранса Петряшина оставили под домашним арестом

Как минимум до 8 апреля 2024 года Николай Петряшин останется под прежней мерой пресечения. При этом сам уголовный процесс в отношении руководителя ГЭТ переходит в другую инстанцию

При этом какое именно деяние вменяют директору муниципального предприятия, и как он мог превысить свои полномочия, следственные органы раскрывать не спешат.

“В связи с тем, что началось судебное следствие, какие-либо комментарии от органа предварительного следствия являются недопустимыми“, – пояснили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Не располагают данной информацией и на самом предприятии, о чем “Толку” ранее сообщили в пресс-службе МУПа.

Из материалов судебного делопроизводства известно лишь о том, что главе ГЭТ инкриминируют превышение должностных полномочий (статья 286 часть 3 пункт е УК РФ). Причем, с поправкой на пункт “е” – “из корыстной или иной личной заинтересованности”.

Обязанности руководителя “Горэлетротранса” в настоящее время исполняет главный инженер предприятия Александр Возный.

Напомним, на этой неделе в суде был рассмотрен вопрос о мере пресечения в отношении Николая Петряшина на время следствия. Его оставили под домашним арестом. При этом, в ноября прошлого года суд Индустриального района удовлетворил иск о проведении осмотра жилища фигуранта дела. А уже 30 ноября на его имущество наложили арест.

Кстати, в ходе последнего заседания рассмотрение уголовного дела перенесли в суд Центрального района Барнаула “по подсудности”.

Взято отсюда.

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