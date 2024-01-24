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В Следкоме считают недопустимым комментировать дело главы Горэлектротранса

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В Следкоме считают недопустимым комментировать дело главы Горэлектротранса

Николай Петряшин Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Уголовный процесс в отношении Николая Петряшина переходит в другую судебную инстанцию. При этом до сих пор неизвестно, за что руководитель барнаульского ГЭТ попал в поле зрения следственных органов

В управлении Следственного комитета по Алтайскому краю считают невозможным на данный момент комментировать обстоятельства уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя барнаульского МУП “Горэлектротранс” Николая Петряшина.

“Толк” направил запрос в региональный СУСК на предмет того, в чем именно обвиняют Петряшина. В краевом Следкоме нашей редакции ответили, что уголовное дело в отношении директора МУП “Горэлектротранс” Николая Петряшина было направлено в Индустриальный суд Барнаула 29 декабря 2023 года.

Взято отсюда

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