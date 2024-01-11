Взрыв повредил здание в Белгороде Фото: t.me/vvgladkov

После начала спецоперации на Украине россияне узнали много новых терминов: денонсация, денацификация, режим КТО. Еще одно понятие в этот словарь – авиационная опасность

В Белгороде, который подвергся массированной ракетной атаке днем 30 декабря и который продолжают пытаться обстреливать ВСУ, объявили авиационную опасность.

Что такое авиационная опасность

Предупреждение об авиационной опасности означает, что в небе обнаружены самолеты противника, которые могут нанести удар.

Как вести себя при авиационной опасности

Так же, как и при ракетной опасности. Это значит:

Тем, кто в помещении, нужно не подходить к окнам. Важно укрыться в помещении без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Тем, кто на открытом воздухе, нужно спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Предупреждения об авиационной опасности рассылает РСЧС.

Взято отсюда