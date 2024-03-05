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В соцсетях обсуждают слухи о переезде в Барнаул зомби-боя без носа и ушей

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В соцсетях обсуждают слухи о переезде в Барнаул зомби-боя без носа и ушей

Калининградский "Зомби-бой" Фото: кадр видео "Sokolov laser / Удаление тату" на Rutube

Барнаульцам не пришлось по душе возможное появление в городе подобного персонажа. Впрочем, его тату-мастер заявил, что переезжать “зомби-бой” не планирует

Барнаульцы активно обсуждают возможность переезда в столицу края жителя Калининграда, который называет себя “зомби-бой”, пишет “КП-Барнаул”.

Молодой человек прославился в своем городе тем, что отрезал себе нос и уши, а лицо покрыл татуировкой. В интервью журналистам из Калининграда он признавался, что смотрит на свое тело как на арт-объект. Не так давно он все же решился на удаление тату.

Барнаульцы восприняли новость о переезде парня в столицу региона по большей части негативно.

“Зря он выбрал Сибирь. Тут люди другие, конкретные”, – цитирует издание одного из пользователей.

Но, как выяснилось, никуда переезжать “зомби-бой” не собирается. То, что эта информация фейковая, подтвердил мастер, который удаляет ему татуировки.

Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня впервые показала свое лицо после “пластики” за 20 млн рублей.

Взято отсюда

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