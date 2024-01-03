Решение о назначении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней после обращения

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Соцфонд напрямую выплатит компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших сотрудников силовых ведомств и военных, пишет “Парламентская газета”.

“Помощь получают вдовы и вдовцы, не вступившие в следующий брак, дети до 18 лет, или до 23 лет, если они учатся на очной форме обучения, дети-инвалиды, независимо от возраста”, – уточняет издание.

За господдержкой необходимо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими такое право, в клиентскую службу Соцфонда, в МФЦ или подать через портал “Госуслуги”.

Решение о назначении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. Пособие перечислят по графику – с 3 по 25 число каждого месяца.

Помощь на оплату ЖКУ получают и другие категории граждан. Например, льготы – это скидка на оплату коммунальных услуг, или субсидии – это денежная компенсация расходов, если траты семейного бюджета на “коммуналку” превышают пятую часть дохода.

горняк



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