Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Соцфонде рассказали, кто получит компенсацию на оплату “коммуналки”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Решение о назначении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней после обращения

В Соцфонде рассказали, кто получит компенсацию на оплату "коммуналки"

Фото: amic.ru

Соцфонд напрямую выплатит компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших сотрудников силовых ведомств и военных, пишет “Парламентская газета”.

“Помощь получают вдовы и вдовцы, не вступившие в следующий брак, дети до 18 лет, или до 23 лет, если они учатся на очной форме обучения, дети-инвалиды, независимо от возраста”, – уточняет издание.

За господдержкой необходимо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими такое право, в клиентскую службу Соцфонда, в МФЦ или подать через портал “Госуслуги”.

Решение о назначении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. Пособие перечислят по графику – с 3 по 25 число каждого месяца.

Помощь на оплату ЖКУ получают и другие категории граждан. Например, льготы – это скидка на оплату коммунальных услуг, или субсидии – это денежная компенсация расходов, если траты семейного бюджета на “коммуналку” превышают пятую часть дохода.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Новости Алтай

С легким паром! Врач рассказал о пользе бани для сердца

04.01.2024

 Новости Алтай

В Роспотребнадзор отметили, что в России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

04.01.2024

 Новости Алтай

Две большие кинопремьеры в российском прокате: «Холоп 2» и «Бременские музыканты»

04.01.2024

 Новости Алтай

В Аргентине задержали экс-главу барнаульского «Жилфонда», которая обокрала клиентов

04.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула заступил на вахту “парковый” Дед Мороз

04.01.2024

 Новости Алтай

Фильмы, которые можно посмотреть на новогодних каникулах, не выходя из дома

04.01.2024

 Новости Алтай

Иностранец бросил машину после ДТП и насмерть замерз в лесу рядом с Карелией

04.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае за 54,4 млн рублей реконструировали мост через безымянный ручей

04.01.2024

 Новости Алтай

В МЧС рассказали, как безопасно кататься на «ватрушках»

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix