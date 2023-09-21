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В Солонешенском районе подросток убил сестру косой - ГОРНЯК22
21.09.2023

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В Солонешенском районе подросток убил сестру косой

ГОРНЯК2201 mins

В одном из районов Алтайского края 14-летний юноша причинил тяжкую травму своей сестре. Несчастный случай произошел в тот момент, когда старший ребенок работал косой. Как сообщает пресс-служба станции скорой помощи Бийска, девочка погибла на месте.

По данным медиков, трагедия случилась накануне в Солонешенском районе. При работе с ручной косой 14-летний подросток причинил тяжелое повреждение 4-летней сестре. «Лезвие попало в область сердца. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть», – пояснил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

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