В Солонешенском районе подросток убил сестру косой - ГОРНЯК22

В одном из районов Алтайского края 14-летний юноша причинил тяжкую травму своей сестре. Несчастный случай произошел в тот момент, когда старший ребенок работал косой. Как сообщает пресс-служба станции скорой помощи Бийска, девочка погибла на месте.

По данным медиков, трагедия случилась накануне в Солонешенском районе. При работе с ручной косой 14-летний подросток причинил тяжелое повреждение 4-летней сестре. «Лезвие попало в область сердца. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть», – пояснил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.