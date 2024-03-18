В Советском районе работает необычный школьный музей

В райцентре Советское есть очень нестандартный школьный музей. Коллективу юных литературоведов, ставших активными исследователями и гидами, помогают пополнять его экспозицию нерав­нодушные люди из разных уголков нашей страны.

С чего всё началось?

Руководит музеем учитель русского языка и литературы Татьяна Лутовинова.

– В январе 2019 года в образовательную программу всех школ России был введен новый предмет «Родная литература». Это было настоящее счастье для учителей литературы: диапазон изучаемых авторов значительно расширился, вариативность заданий увеличилась, – вспоминает педагог. – Подготовка учащихся к уроку смогла стать многоуровневой в зависимости от способностей учащихся. Однако самое главное, что появилось понимание необходимости изучения литературы и родного края.

На уроках иначе зазвучали фамилии Шукшина, Мерзликина, Юдалевича, Сидорова, Бианки. Ребята, конечно, и раньше знакомились с творчеством своих писателей-земляков, но это происходило как-то скоротечно.

– Одним из полюбившихся заданий стало выполнение проектов. Поисковая работа увлекла настолько, что вскоре количество собранного материала потребовало его демонстрации, – продолжает рассказ Татьяна Ивановна. – На одном из заседаний нашего литературного объединения «Нити творчества», в котором ребята занимались с пятого класса, было принято решение о создании литературного музея.

Вспоминает Ульяна Караченцева, теперь уже выпускница школы:

– Мы понимали, что работы будет много, но чем больше погружались в разные темы, тем интереснее становилось. Сначала были просто привычные столы с разной собранной информацией. Но затем сформировали демонстрационный материал. Решение было простым: наклеили потолочную плитку на стену и иголочками крепили фотографии, газетные вырезки, ксерокопии документов.

Елена Тимофеева из выпуска 2022 года дополнила:

– Никогда не думала, что меня так увлечет поиск информации в подшивках старых газет, в библиотечных фондах, в сети Интернет. На одном из занятий говорили о творчестве нашего земляка Эдуарда Прутковского. Это имя стало открытием для многих. Первой книгой, появившейся в нашем музее, стал сборник повестей Эдуарда Эдуардовича. Так прозаик, живший с нами в одном селе, стал ключевой фигурой нашей тогда еще единственной экспозиции.

Увидев активную работу одного класса, загорелись другие. На сегодняшний день в музее уже около ста книг. Все они подарены жителями района или самими авторами. Многие с дарственными надписями.

Подставив плечо юным

Родители школьников шестого класса, видя разросшиеся музейные архивы, подарили мебель: стеллажи для книг, выставочные витрины.

Теперь все экспонаты заняли достойные места. Особой ценностью считают здесь рукопись романа Прутковского «Плач аиста», подаренную сыном писателя во время недавнего большого фес­тиваля.

– Во время подготовки и проведения фестиваля памяти Эдуарда Прутковского наши ребята познакомились с барнаульскими писателями и поэтами, которые приехали в Советское, – отмечает Татьяна Лутовинова.

Гости высоко оценили работу юных энтузиастов. От краевого отделения Союза писателей в подарок музею передали несколько экземпляров книг, журналов и вещей, связанных с историей литературы о родном крае. Юлия Нифонтова также подарила несколько своих книг с дарственными подписями. Был проведен телемост, где барнаульская поэтесса и сельские шестиклассники быстро нашли общий язык.

Анна Селина делится впечатлениями:

– Это было круто! О том, что можно общаться с помощью телемоста, я знала, но никогда не думала, что стану участницей!

Ей вторит Лиза Дурова:

– Мне очень понравилось. Юлия Анатольевна – замечательная, она общалась с нами просто, ответила на все вопросы.

От Маугли – к целинным воспоминаниям

Однажды ребята посмотрели фильм «Маугли» и, делясь впечатлениями, вспомнили волчицу Ракшу. Разговор, конечно, перешел и на Ирину Ракшу, о которой многие знали, что она жила и работала в Советском районе в целинные годы.

– Десятиклассники заинтересовались: почему об Ирине Евгеньевне нет материала в нашем музее? Просто, наверное, сложно было раньше установить контакт, ведь она живет в Москве, – считает Татьяна Лутовинова. – Но прежние трудности их не напугали, Интернет сейчас для ребят как родной дом. Уже на следующий день дети пришли с номером телефона московского отделения Союза писателей Москвы. Звонили они все вместе, передали нашу электронную почту.

И через два дня было получено письмо от Ирины Ракши: «Как же я рада вашей весточке. И сама все собиралась и не знала, как и с кем лучше связаться в селе Советском, кому послать мои литературные материалы в любимую мою Грязнуху, как раньше назывался райцентр. Ведь я окончила там десятый класс и получила аттестат зрелости. Считаю Алтай своей малой родиной. В Барнауле был в свое время снят фильм о совхозе «Урожайный» и о моем отце. И я там не раз даю интервью о нас, первоцелинниках.

Недавно мне стукнуло 85 лет, так сказать, юбилей. Но я постоянно в работе. Пишу и издаю новые книги, с которыми вы можете познакомиться и на сайте «Проза.ру». Там много есть и про зерносовхоз «Урожайный», который с нуля строил мой папа Евгений Игоревич, танкист-орденоносец, агроном, выпускник Тимирязевской академии. Он был первым директором совхоза, а я работала там и разнорабочей, учетчицей лесосклада, и почтальоном. Летом верхом возила мешки с почтой из Грязнухи в совхоз. Первую четверть 10 класса училась в Кокшах, а потом – в Грязнухе.

В Москву вернулась в 1958 году, поступила в Тимирязевскую академию. Затем училась во ВГИКе на сценарном факультете. Издала первые книги прозы. Сняла фильмы».

– Сказать, что мы были рады – это ничего не сказать. Завязалась переписка. Письма Ирины Евгеньевны читали все вместе и отвечали тоже. Она такой интересный человек. Каждое письмо – кладезь мудрости, – уверена Сабрина Роот, ученица 10 класса. – Вскоре мы получили посылку из столицы с книгами, журналами, фотографиями. Наша музейная комната становится больше день ото дня.

Полина Бочарова высказала мнение многих своих единомышленников:

– Конечно, краеведческий музей создать проще. Принесли прялку, старый утюг – готово. С литературным музеем все сложнее. Но тем интереснее в нем. Изначально стала принимать участие в его работе, потому что все делали вместе. Но сейчас понимаю: мне это нравится, мне это дает дополнительные знания.

Ученица 9 класса Олеся Каралькина в музейной команде недавно, но уходить не собирается:

– Со стороны, когда я смотрела, казалось, что ерундой занимаются, а сейчас вместе с ребятами работаю в музейной группе и получаю колоссальное удовольствие от общения, от информативных находок, просто от возможности узнавать новое о людях, о своих земляках, о своей малой родине.

Хотя предмет с названием «Родная литература» снова убрали из школьной программы, остановиться юные литературоведы уже не могут. Уже ушли одни выпускники, скоро на широкую дорогу жизни вступят и другие. Но музейная комната принимает в свою команду новых подрастающих мальчишек и девчонок, которые ставят перед собой собственные исследовательские задачи. Подготовлены проекты «Литературные места Алтайского края», продолжается переписка с Ириной Ракшей, планируется работа по Николаю Сухареву. В сети Интернет публикуются виртуальные экскурсии, посвященные литераторам. Первые такие рассказы в музее сделали о Виталии Бианки, Василии Пухначёве, Эдуарде Прутковском.

Ученица 10 класса Елена Фабер признается:

– Виртуальные экскурсии – это такая работа, где ты пробуешь себя одновременно в качестве ведущей, сценариста, режиссера, возможно, актера. Вдруг у кого-то есть книги писателей и поэтов Алтайского края, газетные вырезки, письма, фотографии, пластинки, бюсты, портреты, уже не нужные владельцам, но необходимые нам. Наш музей молод, мы готовы принять в дар любую реликвию.

– Очень рад, что нашел себя в работе среди ребят объединения «Нити творчества». Одной из пос­ледних была встреча с нашим земляком-кинематографистом Владимиром Кузнецовым. Слушать его можно бесконечно, – говорит десятиклассник Влад Латышев. – Экскурсии, смена экспонатов на выставочном стенде, подбор материала – это дает столько знаний о нашей малой родине – об Алтае. У нас и музей так называется «Алтай – наша родина».

Ученица 6 класса Кира Паршина:

– Чем больше узнаю о творчестве наших земляков, которые с такой любовью пишут о нашем крае, тем сильнее люблю свою малую родину, свой Алтай.

Разве не это главное?

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Взято отсюда.

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