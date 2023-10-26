В Советском районе с наркотиками задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак – 2023» полицейскими задержан 22-летний уроженец Томской области, у которого при себе был пакет с высушенным веществом растительного происхождения.

Изъятый материал был направлен на исследование. Согласно заключению экспертов, предоставленное вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой 252 грамма.

Мужчина рассказал полицейским, что нигде не работает и нарвал дикорастущую коноплю недалеко от места своего проживания, в селе Советское. Стоит отметить, что подозреваемый уже был ранее судим и находился в федеральном розыске от Томской области.

В отношении гражданина составлен административный материал по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».

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