В США могут представить новый законопроект о помощи Украине уже к апрелю

Новый документ предусматривает $66 млрд для Израиля, Тайваня и Киева

Палата представителей Конгресса США может представить новый законопроект по выделению Украине военной помощи к апрелю. Он предусматривает $66 млрд для Израиля, Тайваня и Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN и ее источники.

Согласно данным CNN, заявленные $66 млрд пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают оказание гуманитарной помощи.

Работу над законопроектом возглавляет председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас). Политик считает, что консенсус в Палате представителей может быть достигнут к концу марта или к апрелю.

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в АТР.

В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Однако пока дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон последовательно предупреждает о планах увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. При этом данный пакетный документ не содержит обещанных положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проведя голосование по данному законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий с президентом США Джо Байденом, Джонсон заверил, что “Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты”, касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева.

Спикер палаты пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, однако не уточнил, в какие сроки в нижней палате Конгресса будут рассматриваться какие бы то ни было инициативы, направленные на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины.

Спикер назвал “основным приоритетом” южную границу США и обеспечение ее безопасности.

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Взято отсюда