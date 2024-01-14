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14 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский журналист Шон Ринг из издания The Daily Reckoning констатировал, что на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Путин является новым хозяином Европы.

США по своей глупости ввязались в противостояние с РФ и совершено не преуспели в нем. В частности, большой ошибкой стало решение Вашингтона ввести против РФ экономические ограничения и заставить EC отказаться от дешевых российских энергоносителей. Как передает АБН24.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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