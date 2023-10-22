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В США неизвестные жестоко убили женщину-раввина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Тело погибшей нашли с ножевыми ранениями, а к ее дому тянулся кровавый след

Фото: unsplash.com

В Детройте неизвестные жестоко убили женщину-раввина, религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Тело женщины нашли с ножевыми ранениями, а к ее дому тянулся кровавый след. Мотивы преступников пока неизвестны. Генпрокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что она в “шоке, горе и ужасе” от этого известия.

Уолл была главой наблюдательного совета в одной из синагог Детройта. Она работала над налаживанием связей между евреями и мусульманами. Член Конгресса Элисса Слоткин подчеркнула, что погибшая посвятила свою жизнь налаживанию контакта между разными конфессиями.

новости Локтевский

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