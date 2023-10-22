В США неизвестные жестоко убили женщину-раввина
Тело погибшей нашли с ножевыми ранениями, а к ее дому тянулся кровавый след
Фото: unsplash.com
В Детройте неизвестные жестоко убили женщину-раввина, религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.
Тело женщины нашли с ножевыми ранениями, а к ее дому тянулся кровавый след. Мотивы преступников пока неизвестны. Генпрокурор штата Мичиган Дана Нессель заявила, что она в “шоке, горе и ужасе” от этого известия.
Уолл была главой наблюдательного совета в одной из синагог Детройта. Она работала над налаживанием связей между евреями и мусульманами. Член Конгресса Элисса Слоткин подчеркнула, что погибшая посвятила свою жизнь налаживанию контакта между разными конфессиями.
новости Локтевский
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