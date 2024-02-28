В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией

Новые легкие танки, боевые машины пехоты и боевые роботизированные машины
Терминатор / Фото: кадр из фильма “Терминатор”
В США готовятся внедрить новое вооружение для “будущей войны” с Россией и Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на The National Interest.
“США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий”, – пишет издание.
Среди ключевых разработок отмечают танк M10 Booker, БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.
M10 Booker оснащен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях.
XM30 заменит устаревшую M2 Bradley. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты.
RCV-Light будет беспилотной наземной системой, отвечающей за разведку и огневую поддержку.
город Горняк
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