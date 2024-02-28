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В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией

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Новые легкие танки, боевые машины пехоты и боевые роботизированные машины

В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией

Терминатор / Фото: кадр из фильма “Терминатор”

В США готовятся внедрить новое вооружение для “будущей войны” с Россией и Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на The National Interest.

“США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий”, – пишет издание.

Среди ключевых разработок отмечают танк M10 Booker, БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.

M10 Booker оснащен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях.

XM30 заменит устаревшую M2 Bradley. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты.

RCV-Light будет беспилотной наземной системой, отвечающей за разведку и огневую поддержку.

город Горняк

Источник

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