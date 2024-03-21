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В США считают, что для Украины пришло время переговоров с Россией

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В США считают, что для Украины пришло время переговоров с Россией

Затягивание процесса ухудшит переговорные позиции Украины

Украине необходимо как можно скорее вступить в переговоры, пока прекращение поддержки США не привело к ухудшению ее позиций, написал обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс, сообщает РИА Новости.

“Украине следует стремиться к мирному соглашению. <…> В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несет почти никаких стратегических преимуществ. <…> Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит ее переговорные позиции”, — считает американский журналист.

Касс отметил, что Киеву не стоит рассчитывать на успех в новых наступательных операциях — они закончатся точно так же, как и провальное контрнаступление 2023 года, и лишь принесут Украине вред.

Журналист считает, что Штатам тоже пора задуматься о целесообразности продолжения конфликта с Россией, поскольку колоссальные вложения в Украину почти ничего не приносят стране. Вашингтону следует активнее давить на Киев по вопросу переговоров с Москвой, отметил он.

“Настало время завершить конфликт на Украине”, — призвал Касс.

Москва не раз указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Коллективный Запад игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. При этом в Кремле признали, что предпосылок для перехода ситуации с СВО в мирное русло сейчас нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия не пойдет на переговоры с Киевом только потому, что противник, у которого заканчиваются патроны, хочет взять паузу для перевооружения.

Путин подчеркнул Россия не доверяет Западу и потребует письменных гарантий своей безопасности.

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Взято отсюда

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