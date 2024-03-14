В США скончался мужчина, проживший 70 лет в аппарате с железными легкими

В шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Из-за поражения спинного мозга ребенка парализовало и он не смог дышать самостоятельно

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

В Соединённых Штатах в возрасте 77 лет скончался писатель и юрист Пол Александр, бывший последним в мире пользователем так называемого аппарата “железного лёгкого”. Об этом сообщает газета The Indepentent.

Александр родился в 1946 году в Техасе. В шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Из-за поражения спинного мозга ребенка парализовало и он не смог дышать самостоятельно. Жизнь мальчику удалось спасти благодаря особому виду барокамеры — “железному лёгкому”. В нем мужчина прожил свыше 70 лет.

За эти годы он успел написать мемуары и стать юристом. Отец придумал для него специальную палочку, которой он набирал текст сперва на печатной машинке, а после — на компьютере.

Горняк22



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