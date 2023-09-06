ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Томенко вместе с Серышевым посетили предприятия ОПК в Бийске
Новости Алтай
В Госдуме заявили, что Суровикину нашли “неплохую” должность “по СНГ”
Новости Алтай
Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена
Новости Алтай
В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом
Новости Алтай
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга “Газпрому”
Новости Алтай
Бастрыкин встретился с алтайскими детьми-сиротами и раскритиковал работу местного СК

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай726 News
Новости Горняк141 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом

ГОРНЯК2201 mins

Госсекретарь Блинкен сегодня прибыл в Киев с официальным визитом

Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон видит “заметный прогресс” в украинском наступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В ходе поездки он выступил с непродолжительной речью в украинском МИД. Он отметил, что Белый дом видит “заметный прогресс в контрнаступлении”.

“Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе”, – добавил он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Он выразил надежду, что и “дальше будет именно так”.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News