В США в ограждение Белого дома врезался автомобиль

Водителя задержали, сведений о пострадавших нет

В Вашингтоне арестовали водителя автомобиля, врезавшегося в понедельник в ограждение Белого дома, пишет ТАСС со ссылкой на заявление в социальной X (ранее Twitter) официального представителя Секретной службы США, отвечающего за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.

“Незадолго до 18:00 (02:00 мск 9 января – прим. ТАСС) автомобиль врезался во внешние ворота комплекса Белого дома”, – заявил Гульельми. “Водитель взят под стражу, мы ведем расследование причин и обстоятельств ДТП”, – сообщил он.

При этом СМИ отмечат, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

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